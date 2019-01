'Wall Street gaat hogere opening tegemoet'

Later op de dag geeft president Donald Trump een toespraak over de grensmuur met Mexico. De bouw van de muur is het breekpunt in de begrotingsonderhandelingen in Washington. De Democraten, die nu de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, voelen er niets voor zoveel geld te spenderen aan Trumps verkiezingsbelofte.

Een Amerikaanse delegatie voert in China voor de tweede dag overleg over de in december gemaakte afspraken tussen de presidenten Trump en Xi Jinping. De twee leiders spraken op de G20-top in Argentinië af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken. Volgens ingewijden zijn de gesprekken in Peking nog gaande, maar zijn er weinig details te melden.

Tesla

Bij de bedrijven is er opnieuw aandacht voor Tesla. Larry Ellison, medeoprichter van softwareconcern Oracle, heeft een belang van 1 miljard dollar in de maker van elektrische auto's, zo blijkt uit een melding. Ellison is een goede vriend van Tesla-topman Elon Musk en sinds december bestuurslid van het bedrijf. Maandag ging Tesla nog flink omhoog na de mededeling dat het bedrijf is begonnen met de bouw van zijn megafabriek in China.

Koffieketen Starbucks kondigde aan minder ambitieus te zijn met uitbreidingsplannen voor zaken waar duurdere koffie wordt geschonken. Oorspronkelijk was het de bedoeling om duizend Starbucks Reserve-filialen te openen, maar dat kunnen er minder worden, aldus topman Kevin Johnson.

Samsung-chips

Mogelijk komen chipbedrijven onder druk te staan door een sterke winstdaling bij het Zuid-Koreaanse Samsung in het afgelopen kwartaal. Samsung wijt de winstval aan de zwakkere vraag naar chips.

Op economisch gebied bleek dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS in december is gedaald naar het laagste niveau in veertien maanden. Ze hebben steeds meer moeite om vacatures in te vullen. Er komen ook cijfers over de vacatures en het consumentenkrediet in de VS.

De beurzen in New York borduurden maandag voort op de sterke winsten van vrijdag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 23.531,35 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 2549,69 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 6823,47 punten.