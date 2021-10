Voor ruim €88 miljoen aan verzekeringsfraude ontdekt

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de jaarcijfers van het eigen Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV).

Ook voor woonverzekeringen en reisverzekeringen werden veel fraudeonderzoeken gemeld. Dan gaat het bijvoorbeeld om het groter maken van daadwerkelijke schadebedragen, dubbel claimen, vervalsing van bewijsstukken zoals facturen én het afsluiten van polissen onder een valse identiteit om daarna een claim in te dienen.

Reisverzekeringen

„Fraude met reisverzekeringen staat meestal in de top 3, maar doordat we zoveel minder reisden tijdens corona, is dat nu niet zo”, voegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars toe.

Opvallend is dat het aantal bedrijven dat probeerde te frauderen met verzekeringen vorig jaar met bijna 40% toenam.

Wanhoop

Een van de frauderende ondernemers was volgens de woordvoerder een ’wanhopige’ horecaondernemer die een brandje stichtte in zijn zaak om op die manier wat verzekeringsgeld te krijgen.

„Maar het volledige pand werd verwoest en na onderzoek van de politie die bewijsmateriaal vond via de bewakingscamera van de overbuurman, werd de man opgepakt”, aldus de woordvoerder. De man moet samen met iemand die hem hielp drie jaar de cel in. Hun gegevens worden voor acht jaar vastgelegd in het waarschuwingssysteem voor verzekeraars.

Online cursus

Een andere ondernemer wilde de kosten van een cursus in België terugvorderen, omdat die niet door zou gaan. Maar de verzekeraar ontdekte dat de cursus online zou plaatsvinden. De claim van ruim €3000 werd afgewezen en de verzekerde is geregistreerd in het externe waarschuwingssysteem.

Algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding stelt dat het voor iedereen van belang is dat verzekeraars fraude opsporen. „Daarmee worden premiestijgingen als gevolg van ongewenst gedrag voor de consument en bedrijven voorkomen.”