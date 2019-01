Winstreeks Wall Street houdt aan

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1,1 procent hoger op 23.817 punten. De brede S&P 500 klom 1 procent tot 2576 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 1,2 procent vooruit tot 6904 punten.

Later op de dag geeft president Donald Trump een toespraak over de grensmuur met Mexico. De bouw van de muur is het breekpunt in de begrotingsonderhandelingen in Washington. De Democraten, die nu de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, voelen er niets voor zoveel geld te spenderen aan Trumps verkiezingsbelofte.

Importheffingen

Een Amerikaanse delegatie voert in China voor de tweede dag overleg over de in december gemaakte afspraken tussen de presidenten Trump en Xi Jinping. De twee leiders spraken op de G20-top in Argentinië af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken. Trump meldde dat de onderhandelingen erg goed lopen.

Bij de bedrijven was er opnieuw aandacht voor Tesla (plus 2 procent). Larry Ellison, medeoprichter van softwareconcern Oracle, heeft een belang van 1 miljard dollar in de maker van elektrische auto's, zo blijkt uit een melding. Ellison is een goede vriend van Tesla-topman Elon Musk en sinds december bestuurslid van het bedrijf. Maandag ging Tesla nog flink omhoog na de mededeling dat het bedrijf is begonnen met de bouw van zijn megafabriek in China.