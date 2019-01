’VDL Nedcar naar rechter om staking te verbieden’

Dat staat in een brief aan de medewerkers die in handen is van 1Limburg. De fabrikant en vakbond FNV bevestigen dat de rechtszaak is aangespannen. De zaak dient woensdag.

De vakbond heeft medewerkers opgeroepen om het werk voor 48 uur neer te leggen. De staking moet uiteindelijk leiden tot onder meer 3,5 procent loonsverhoging. Er zouden zo'n 50 tot 60 bedrijven in Midden- en Zuid-Limburg meedoen met de staking.