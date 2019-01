Tabakwinkels in Parijs zetten deur open voor bitcoin

Met steun van fintechbedrijf Keplerk gaat in zes tabakszaken in en rond Parijs de verkoop van bitcoins van start, zo meldt Reuters. Een oprichter van Keplerk heeft goede hoop dat vanaf volgende maand 6500 tabakswinkels in Frankrijk de cryptomunt hebben omarmd.

Keplerk benadrukt dat sommige klanten het lastig vinden om online bitcoins te kopen, terwijl ze in een winkel daar minder moeite mee hebben.

Door de aanhoudende druk op de verkoop van sigaretten is er steeds meer ruimte in het assortiment van Franse tabakswinkels om andere producten aan te bieden.