Opleving aandelenmarkten doet beleggers goed

Hoewel de nervositeit die vooral in het laatste kwartaal van 2018 flink huis hield snel weer kan aanwakkeren, geven de hoopgevende signalen in de handelsgesprekken tussen China en Amerika aan dat de animo bij beleggers om in aandelen te stappen langzamerhand weer terugkeert.

De flink aantrekkende olieprijzen in de voorbije weken laten eveneens zien dat de vrees bij beleggers voor een wereldwijde economische afkoeling geleidelijk aan naar de achtergrond verdwijnt.

Verder hebben de goede banencijfers uit Amerika eind vorige week het pessimisme in de markt dat de grootste economie wereldwijd op weg is naar een harde landing flink getemperd.