Laatste strohalm voor geplaagd Sears

Volgens advocaten van Sears is er 24 uur lang onderhandeld met het investeringsvehikel van Lampert, ESL. Volgende week gaat de boedel van Sears onder de hamer. ESL kan dan besluiten om honderden winkels te behoeden voor sluiting. Daarvoor moeten nog wel de nodige hordes worden genomen. Zo moet op woensdag al wel een aanbetaling van 121 miljoen dollar zijn gedaan. Ook werkt Lampert naar verluidt nog aan verdere financiering.

Sears, ook bekend van de Kmart-winkels, moest in oktober vorig jaar faillissementsbescherming aanvragen. De laatste maanden is naarstig gezocht naar partijen die het bedrijf nieuw leven in willen blazen. Alleen Lampert toonde daarvoor interesse. Tienduizenden banen bij Sears staan op de tocht.