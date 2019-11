Wall Street licht lager richting Fed-besluit

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Daarnaast kwamen er meevallende cijfers over de economische groei en de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Bij de bedrijven is er belangstelling voor cijfers van onder meer General Electric (GE).