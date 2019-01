Uw huis leeft met u mee

International Consumer Electronics Show in Las Vegas Ⓒ EPA

Wie dacht dat slimme apparatuur in huis ophield bij dimlicht met spraakbediening of een koelkast die zelf boodschappenlijstjes samenstelt, komt bedrogen uit. Techbedrijven verrassen dit jaar met een opvouwrobot voor de frisse was, slimme tandenborstels, een spiegel die ook laat zien of een baard je zou staan en een tv met een beeldscherm van vijfenhalve meter.