Bodemonderzoeker TGS ziet onzekerheid

TGS stelt wel dat het vierde kwartaal sterk is verlopen, met een omzetgroei op jaarbasis van 20 procent De netto-omzet wordt geraamd op 188 miljoen dollar in de afgelopen periode. Ook heel 2018 was volgens het bedrijf een succesvol jaar met een sterke kasstroom en hogere rendementen. De omzet over het hele jaar is volgens TGS met 26 procent gestegen.

