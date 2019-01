Vrees voor banenverlies bij Proximus

Er zijn in totaal 12.000 voltijdsbanen bij Proximus, dat de komende drie jaar gaat inzetten op digitalisering van het bedrijf. Met die versnelling wil het bedrijf zich voorbereiden op de toekomst. Volgens Proximus werd in het kader van de digitaliseringsstrategie ook gepraat over kostenbesparingen. Proximus zou zo efficiënter moeten gaan werken ,,in een steeds moeilijkere marktomgeving''.

ACOD reageerde op geruchten over het mogelijke banenverlies. Volgens de socialistische vakbond is de reorganisatie het gevolg van een beslissing van de regering om de telecommarkt in België open te stellen voor een vierde speler. Volgens Belgische media moet topvrouw Dominique Leroy woensdag bij premier Charles Michel uitleg komen geven over de saneringsplannen.