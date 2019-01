'Positief begin voor beurzen'

Een Amerikaanse delegatie voert sinds maandag overleg in Peking over de handelsvete tussen de VS en China. Volgens de Amerikaanse zakenzender CNBC is op verschillende punten toenadering gevonden tussen de landen. Later deze maand zou op hoger niveau verder gepraat worden. Ook president Donald Trump liet op Twitter weten dat de gesprekken erg goed verlopen.

Op het Damrak kwam Air France-KLM met vervoerscijfers. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern vervoerde vorig jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen reizigers, een toename van 2,8 procent. KLM verwelkomde in 2018 een recordaantal passagiers van bijna 34,2 miljoen, een stijging met 4,5 procent vergeleken met 2017.

Verkoopdeal Shell

Shell heeft een verkoopdeal met het Franse olie- en gasconcern Total afgerond. Daarbij koopt het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf het resterende belang van 26 procent in de Indiase lng-terminal Hazira. Financiële details werden niet verstrekt.

Verzekeraar NN Group rondde de overname van twee bedrijfsonderdelen in Slowakije en Tsjechië van branchegenoot Aegon af. De ondernemingen in de twee landen bieden onder meer levensverzekeringen aan. De transactie werd in augustus vorig jaar aangekondigd.

Daimler

In Frankfurt staat Daimler in de schijnwerpers. De Duitse automaker heeft afgelopen jaar de moeite gehad met de verkoop van luxewagens van het type Mercedes-Benz. Op jaarbasis was bij het merk sprake van een groei van nog geen procent, het laagste groeipercentage in jaren. Aantrekkende verkopen in China compenseerden vrijwel volledig de mindere verkoopprestaties in Europa en Noord-Amerika.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index steeg 0,4 procent tot 493,69 punten en de MidKap won 1,4 procent tot 685,69 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1,2 procent. Wall Street ging voor de derde dag op rij vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 23.787,45 punten. De brede S&P 500 klom 1 procent tot 2574,41 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent.

De euro was 1,1458 dollar waard, tegen 1,1446 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 50,35 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs en kostte 59,27 dollar per vat.