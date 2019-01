Beurs: AEX scheert rakelings langs 500 punten

De AEX-index eindigde 0,5% hoger op 496,21 met een tussentijdse dagpiek van net boven de 499 punten. De Midkap deed het nog beter en ging 1,3% vooruit naar 694,76 punten.

Elders in Europa kleurden de koersenborden ook groen met winsten voor Parijs (+0,7%), Frankfurt (+0,8%).

In de late middaghandel werd de vaart op het Damrak er enigszins uitgehaald nadat Fed-lid Charles Evans in een speech sprak over een agressiever rentebeleid in 2019 dan waar eerder op werd gehint.

Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabo schrijft de overwegend hogere koersen toe aan de eerste signalen dat er schot lijkt te zitten in de handelsgesprekken tussen Amerika en China. „Het wordt als positief gezien dat de onderhandelingen deze week met een dag zijn verlengd, hoewel er nog op een relatief laag niveau met elkaar wordt gesproken. Verder is het een positief teken dat China al enige concessies heeft gedaan, zoals met de import van Amerikaanse auto’s. Toch zijn er nog een aantal moeilijke kwesties om op te lossen.”

Verder kijken beleggers uit naar de notulen van de Federal Reserve later vanavond. Mevissen benadrukt dat hoewel het Amerikaanse banenrapport veel beter was dan verwacht andere economische indicatoren in de VS achterblijven. „Wij houden er nog steeds rekening dat de Fed dit jaar maar één keer in actie zal komen.”

Mevissen houdt een slag om de arm in hoeverre de recente opleving bij de aandelenmarkten houdbaar is. „Vooral in Europa zal er in de komende week blootstelling zijn aan de toenemende onzekerheid wat er zal gebeuren na de Britse stemming over de Brexit-deal. Gelet op de verzwakking in Duitsland en Frankrijk wordt ook steeds duidelijker dat de top van de economische cyclus in de Europese Unie achter ons ligt.”

In de grotendeels groengekleurde AEX dikte koploper Signify 4,8% aan nadat de verlichtingsfabrikant de voorgaande dag nog onderuit was gegaan. Arcelor Mittal boekte een plus van 2,3% gesteund door de aantrekkende staalprijzen. ASML zag de koers 3,6% aantrekken. DSM belandde eveneens in de bovenste regionen en won 2,7%.

Galapagos werd 0,6% hoger verhandeld. Investeerder Sands Capital Management breidde zijn belang in het Belgisch-Nederlandse biotechnologieconcern uit naar 5,7%. Randstad klom naar een winst van 2,2%.

Verzekeraar NN (+0,8%) rondde de overname van twee bedrijfsonderdelen in Slowakije en Tsjechië van branchegenoot Aegon af. De ondernemingen in de twee landen bieden onder meer levensverzekeringen aan.

Een aantal defensieve fondsen deelden niet mee in de goede sfeer. Telecomconcern KPN keek tegen een verlies van 0,5%aan . Supermarktconcern Ahold Delhaize liet 0,8% liggen. Voor RELX werd 1,4% minder betaald. ING moest 1,2% afstaan.

Royal Dutch Shell (-0,1%) heeft een verkoopdeal met het Franse olie- en gasconcern Total afgerond. Daarbij koopt het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf het resterende belang van 26 procent in de Indiase lng-terminal Hazira. Financiële details werden niet verstrekt.

AMG behoorde met een sprong vooruit van 6,9% bij grote winnaars in de Midkap. De metalenfabrikant deed dinsdag ook al goede zaken.

Fugro viel ook in de smaak bij beleggers. De koers van de bodemonderzoek schoot in reactie op de nieuwe stijging van de olieprijzen 7,3% omhoog.

Air France-KLM raakte 2,7% kwijt vanwege de tegenvallende gang van zaken bij onderdeel Air France. KLM verwelkomde in 2018 een recordaantal passagiers van ruim 34 miljoen.

De lokaal genoteerde houtveredelaar Accsys (+3,4%) kijkt samen met het Maleisische Petronas Chemicals Group Berhad naar de bouw van een nieuwe fabriek. In de fabriek in Maleisië moeten houtelementen en azijnzuuranhydride worden gemaakt.

