Beurs: Arcelor en ASML nemen AEX op sleeptouw

Rond één uur stond de AEX-index 0,8% hoger op 497,74 punten. De Midkap deed het nog iets beter en noteerde 1% in de plus op 692,45 punten.

Elders in Europa kleurden de koersenborden eveneens groen met mooie winsten voor Parijs (+1,4%), Frankfurt (+1,2%) en Londen (+0,9%).

Joop van de Groep, vermogenbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat beleggers ondanks de eerdere negatieve berichten uit het bedrijfsleven, zoals de omzetwaarschuwing bij Apple, nog steeds positief gestemd zijn. Hij wijst er op dat het vooral van belang is dat de wederzijdse importheffingen die vorig jaar zijn ingevoerd door China en Amerika weer worden afgebouwd.

Verder zijn alle ogen gericht op de notulen van de Federal Reserve (Fed) die vanavond naar buiten komen. Volgens van de Groep kan het verslag over de laatste rentevergadering bij de Fed in de voorbije maand een domper teweegbrengen doordat de geplande twee renteverhogingen in 2019 weer naar de voorgrond komen.

Van de Groep voorziet dat in de komende weken de aandelenmarkten verder gaan werken aan herstel. „Vanaf volgende week zal de stemming over de brexit-deal in het Britse parlement de boventoon gaan voeren, maar in de markt wordt steeds meer rekening gehouden met een scenario dat de vastgelegde Britse uittreding in maart zal worden uitgesteld om een chaotisch vertrek te voorkomen. Daarnaast is het een positief verhaal dat eind deze maand hoge ambtenaren uit de VS en China de handelsgesprekken gaan voortzetten.”

In de grotendeels groengekleurde AEX dikte Signify 3,9% aan nadat de verlichtingsfabrikant de voorgaande dag nog onderuit was gegaan. Arcelor Mittal nam de koppositie over met een plus van 4,2%. ASML zag de koers 3,2% aantrekken.

Galapagos werd 2,5% hoger verhandeld. Investeerder Sands Capital Management breidde zijn belang in het Belgisch-Nederlandse biotechnologieconcern uit naar 5,7%.

Verzekeraar NN (+0,8%) rondde de overname van twee bedrijfsonderdelen in Slowakije en Tsjechië van branchegenoot Aegon af. De ondernemingen in de twee landen bieden onder meer levensverzekeringen aan.

Royal Dutch Shell (+0,4%) heeft een verkoopdeal met het Franse olie- en gasconcern Total afgerond. Daarbij koopt het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf het resterende belang van 26 procent in de Indiase lng-terminal Hazira. Financiële details werden niet verstrekt.

Telecomconcern KPN zat met een verlies van 0,4% in dea chterhoede bij de hoofdfondsen. Supermarktconcern Ahold Delhaize liet ook 0,4% liggen.

Midkapper Air France-KLM (-1,4%) kwam met vervoerscijfers. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern vervoerde vorig jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen reizigers, een toename van 2,8 procent. KLM verwelkomde in 2018 een recordaantal passagiers van ruim 34 miljoen.

AMG behoorde met een sprong vooruit van 5,7% bij grote winnaars in de Midkap. De metalenfabrikant deed dinsdag ook al goede zaken.

Koploper Fugro viel ook in de smaak bij beleggers. De koers van de bodemonderzoek schoot in reactie op de nieuwe stijging van de olieprijzen 6,4% omhoog.

De lokaal genoteerde houtveredelaar Accsys (+4,2%) kijkt samen met het Maleisische Petronas Chemicals Group Berhad naar de bouw van een nieuwe fabriek. In de fabriek in Maleisië moeten houtelementen en azijnzuuranhydride worden gemaakt.

