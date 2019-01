Beurs: Handelshoop stuwt AEX richting 500

Rond 10.45 uur stond de AEX-index 0,9% hoger op 498,3 punten. De Midkap noteerde 1,3% in de plus op 694,5 punten. De koersenborden in Parijs (+1,4%), Frankfurt (+1,2%) en Londen (+0,9%) kleurden eveneens groen.

Beleggers waren positief dankzij het overleg dat een Amerikaanse delegatie vandaag voor de derde achtereenvolgende dag voerde in Peking over het handelsconflict tussen de VS en China. Volgens de Amerikaanse zakenzender CNBC is op verschillende punten toenadering gevonden tussen de landen. Later deze maand zou op hoger niveau verder gepraat worden. Ook president Donald Trump liet op Twitter weten dat de gesprekken erg goed verlopen.

De positieve berichten over de gesprekken tussen de VS en China bezorgde de Japanse Nikkei-index vanochtend een 1,1% hoger slot. De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdagavond zo’n 1% hoger. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting circa 0,5% in het groen.

In de AEX was Signify de grootste stijger met een plus van 4,1%. De verlichtingsfabrikant leverde dinsdag nog 4,3% in.

Galapagos werd 2,8% hoger verhandeld. Investeerder Sands Capital Management breidde zijn belang in het Belgisch-Nederlandse biotechnologieconcern uit naar 5,7%.

Verzekeraar NN (+0,8%) rondde de overname van twee bedrijfsonderdelen in Slowakije en Tsjechië van branchegenoot Aegon af. De ondernemingen in de twee landen bieden onder meer levensverzekeringen aan.

Royal Dutch Shell (+0,5%) heeft een verkoopdeal met het Franse olie- en gasconcern Total afgerond. Daarbij koopt het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf het resterende belang van 26 procent in de Indiase lng-terminal Hazira. Financiële details werden niet verstrekt.

Telecomconcern KPN (-1,4%) was een van de weinige dalers onder de hoofdfondsen. Ook vastgoedfonds Unibail (-0,3%) en supermarktconcern Ahold Delhaize (-0,2%) bleven iets achter.

Midkapper Air France-KLM (-1,4%) kwam met vervoerscijfers. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern vervoerde vorig jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen reizigers, een toename van 2,8 procent. KLM verwelkomde in 2018 een recordaantal passagiers van ruim 34 miljoen.

AMG (+7,3%) was de grote winnaar in de Midkap. De metalenfabrikant won dinsdag ook al 5,2%.

De lokaal genoteerde houtveredelaar Accsys (+4,2%) kijkt samen met het Maleisische Petronas Chemicals Group Berhad naar de bouw van een nieuwe fabriek. In de fabriek in Maleisië moeten houtelementen en azijnzuuranhydride worden gemaakt.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Meld je hier gratis aan.