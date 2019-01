Adviseurs verwachten lichte stijging hypotheekrente

Dat blijkt uit onderzoek van de Van Bruggen Adviesgroep. De eigen adviseurs schatten dat de rente eind 2019 op 2,88% staat, een panel van consumenten denkt dat de rente oploopt tot 2,81. De rente voor 20 jaar vast, met NHG, was eind vorig jaar 2,44%.

Een hele kleine minderheid van de 300 ondervraagde adviseurs en consumenten denkt dat de rente zal dalen.

Bekijk ook: Verhuizen voor betere rente

Rentedaling

Algemeen directeur Michiel Meijer van Van Bruggen Adviesgroep verwacht de komende weken eerst nog een rentedaling. „Sinds oktober hebben we geen echt serieuze hypotheekrenteverlaging meer gezien en vertonen de gemiddelde 10 en 20 jaar vaste hypotheekrentes een vlakke lijn, terwijl de kapitaalmarktrente wel met ruim 0,3% is gedaald. Ik verwacht dat geldverstrekkers in dit nieuwe jaar actief inzetten op een betere concurrentiepositie en dat we de komende weken hypotheekrenteverlagingen gaan zien.”

Eerder liet ook De Hypotheker weten te verwachten dat de langlopende rente in de loop van 2019 zou oplopen. Kortlopende rentes blijven, volgens verwachtingen van de adviseurs, dit jaar stabiel.