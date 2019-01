Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM (ANP) - De huizenprijzen in Nederland stijgen tot 2021 door, al zwakt deze toename de komende twee jaar wel af. Dat meldt het Economisch Bureau van ABN AMRO in de eerste Woningmarktmonitor van het nieuwe jaar. De economen verwachten dat de huizenprijzen dit jaar met 6 procent stijgen en in 2020 met nog eens 4 procent.