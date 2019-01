Fitnessbranche explosief gegroeid

Het aantal vestigingen van fitnessbedrijven groeide tussen 2007 en 2018 met 78 procent naar 1790. Verder blijkt dat in 2017 bij 9 procent van de Nederlandse huishoudens een lidmaatschap van een fitnesscentrum werd beëindigd, vooral omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt.

In 2016 deed 21 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder wekelijks aan fitness, terwijl dat in 2001 nog 12 procent was.

Het onderzoek wijst verder uit dat mensen die aan fitness doen, vaker naar de sportschool gaan. Deed in 2001 23 procent van de fitnessende Nederlanders dit meer dan twee dagen per week, in 2016 was dit toegenomen tot 33 procent. Twee op de drie fitnessbeoefenaren hebben daarnaast nog een andere sport, zoals hardlopen, wandelen of zwemmen.