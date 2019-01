'Omstandigheden gunstig voor Flow Traders'

Virtu profiteerde het laatste kwartaal van 2018 onder meer van volatiliteit op de financiële markten, zo liet het bedrijf weten. Dergelijke schommelingen stuwen doorgaan de resultaten van beursintermediairs, die ook geld verdienen met de zogeheten flitshandel.

Flow Traders, dat op 8 februari met resultaten komt, kampte in het derde kwartaal van vorig jaar met enigszins teleurstellende resultaten. Dat gold vooral in de 'Americas', waar de relatieve rust op de markten de winst van de onderneming drukte.

ING

In oktober was al wel sprake van meer reuring op de beurzen, zo liet Flow Traders eerder al weten. Ook de maand december was verre van saai, meent ING.

ING handhaafde zijn koopadvies op Flow Traders en hanteert een koersdoel van 32 euro. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 09.45 uur 3,1 procent hoger op 30,12 euro.