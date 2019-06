'Licht hoger begin voor AEX'

President Donald Trump zei in een interview dat China een handelsdeal zal sluiten met de VS omdat de Chinezen wel moeten komen tot een overeenkomst. Peking heeft al laten weten open te staan voor nieuwe handelsgesprekken op topniveau. Trump en de Chinese president Xi Jinping zouden later deze maand op een G20-top een ontmoeting hebben. Als Xi niet naar de G20-top komt dreigt Trump met nieuwe tarieven op Chinese goederen.

Op het Damrak liet SBM Offshore weten een intentieverklaring te hebben getekend met oliebedrijf Petrobras voor de inzet van productie- en opslagschip (FPSO) Mero 2 in het Mero-veld voor de kust van Brazilië. Het leasecontract zal gelden voor een periode van 22,5 jaar.

Vervoerscijfers

Galapagos kondigde samen met zijn Franse partner Servier aan de rekrutering voor hun wereldwijde klinische studie van een middel bij patiënten met artrose in de knie vervroegd te hebben voltooid. Volgens de bedrijven wijst dit erop dat patiënten erg geïnteresseerd zijn in het kandidaatmedicijn.

Air France-KLM kwam met vervoerscijfers. KLM-topman Pieter Elbers meldde daarbij dat het omlaag brengen van de kosten de belangrijkste opgave blijft waar de Nederlandse luchtvaartmaatschappij voor staat. Air France-KLM vervoerde in mei 9,2 miljoen passagiers. Dat is 3,3 procent meer dan een jaar eerder.

Beursgang

Unilever liet weten het huidverzorgingsmerk Tatcha over te nemen. Financiële details werden niet vermeld. Volgens bronnen is met de overname een bedrag van bijna 500 miljoen dollar gemoeid. Tatcha is een merk dat is gebaseerd op Japanse schoonheidsrituelen. De overname moet in het derde kwartaal van dit jaar afgerond worden.

Advanced Metallurgical Group (AMG) gaat een aparte beursgang van de divisie Technologies onderzoeken. De toezichthoudende raad van de metalenspecialist heeft daarvoor akkoord gegeven aan het bestuur van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf.

Klinisch onderzoek

Biotechnoloog Pharming kondigde aan een klinisch onderzoek naar de effecten van zijn medicijn Ruconest bij patiënten met zwangerschapsvergiftiging te beginnen. De resultaten zullen naar verwachting beschikbaar zijn in het derde kwartaal van 2020.

De euro was 1,1318 dollar waard tegenover 1,1311 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 53,91 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 62,84 dollar per vat.