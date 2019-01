Eerste daling autoverkoop China in 20 jaar

Een parkeerterrein vol met nieuwe auto’s bestemd voor de binnenlandse verkoop in het Chinese Wuhan. Ⓒ EPA

Peking - De autoverkoop in China is in 2018 voor het eerst in minstens twintig jaar gedaald. Volgens de Chinese autobranchevereniging PCA kromp de verkoop met 6 procent tot 22,7 miljoen voertuigen.