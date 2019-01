Takeda rondt overname Shire af

Met de overname is omgerekend een bedrag van 52 miljard euro gemoeid. Eind vorig jaar ging de Europese Commissie onder voorwaarden akkoord met de deal, nadat de Amerikaanse toezichthouder al eerder zijn fiat gaf.

Aandeelhouders van Takeda toonden zich eerder kritisch over de deal. De vrees bestond dat het Japanse bedrijf zich zou vertillen aan Shire, dat naar marktwaarde gemeten veel groter is. Krap 90 procent van de Japanse aandeelhouders schaarden zich evengoed achter de overname. Bij Shire stemden nagenoeg alle aandeelhouders in met de transactie.