'Fiat Chrysler nadert sjoemelschikking VS'

Washington - Automaker Fiat Chrysler is naar verluidt dicht bij een akkoord met Amerikaanse autoriteiten over een schikking vanwege vermeend geknoei met dieselemissieregelingen. Het Italiaans-Amerikaanse concern werd eerder op de vingers getikt omdat het sjoemelsoftware zou hebben geïnstalleerd in circa 104.000 dieselwagens om zo de uitstoot van de voertuigen te verbloemen.