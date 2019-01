Slotervaart heeft schuld van bijna €27 miljoen

,,Over de voorlopige vooruitzichten voor crediteuren op enige uitkering en de termijn van de afwikkeling kunnen de curatoren geen enkele uitspraken doen'', staat in het verslag. Om schuldeisers te kunnen betalen willen de curatoren het ziekenhuispand en het terrein voor ,,zo veel mogelijk'' verkopen, zegt curator Marc van Zanten in een toelichting.

Een ,,hindernis'' is echter de gemeente Amsterdam, die afgelopen november een voorkeursrecht heeft gelegd op een aantal percelen waar het ziekenhuis op staat. Daardoor moeten ze bij verkoop eerst aan de gemeente worden aangeboden. De curatoren hebben hier vorige maand bezwaar tegen gemaakt.

Hoofdprijs

,,Wij hebben liever dat iedereen de kans krijgt om een bod uit te brengen, of desnoods tegen elkaar op te bieden'', aldus Van Zanten. ,,Ons doel is de hoofdprijs voor de boedel te krijgen.''

Uit het rapport blijkt ook dat het verlies van het ziekenhuis over de eerste drie kwartalen van vorig jaar ruim 5,8 miljoen euro bedroeg. In het voorgaande jaar kwam het verlies uit op 2,3 miljoen euro.

Naar verwachting wordt er rond 8 april een tweede faillissementsverslag gepubliceerd.

Bankroet

Het MC Slotervaart werd, samen met MC IJsselmeerziekenhuizen, in november vorig jaar bankroet verklaard. Een doorstart was volgens de curatoren niet mogelijk, onder meer doordat er onvoldoende geld was van zorgverzekeraars en door het voorkeursrecht van de gemeente.