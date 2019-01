Cao grootmetaal verder weg dan ooit

De FME zal binnenkort met de achterban overleggen hoe het proces verder moet. Het grootste struikelblok vormt de zeggenschap over werktijden en roosters bij bedrijven. ,,De vakbonden willen het vooral hebben over de uitbreiding van hun positie”, zegt voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. ,,Daarmee lijken ze aan het stuur van de ondernemingen te willen staan, maar onze achterban kan op die manier niet ondernemen.”

Dezentjé Hamming is teleurgesteld dat het niet gelukt is om tot een akkoord te komen. ,,Er ligt een voorstel op tafel waar veel werknemers alleen maar van kunnen dromen. Maar het is voor de bonden blijkbaar niet genoeg.”

De ondernemersorganisatie wil een cao met een looptijd van 33 maanden die voorziet in een loonsverhoging van 8%.

De vakbonden zijn daar niet tevreden mee en zetten hun stakingen vanaf morgen door.