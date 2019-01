Column: IORP II & MiFID2: Alles weten maakt ook niet gelukkig

Tijdens 2019 zijn er ingrijpende veranderingen nodig bij de pensioenuitvoering, maar tegelijk drie verschillende richtingen inslaan is onnodig; de nieuwe regels hebben een gemene deler.

MiFID 2

Strengere Europese MiFID 2 regels gelden sinds begin 2018 voor beheerders; dat zou eigenlijk een cadeautje voor pensioenfondsen moeten zijn. Nee, zeggen de advocaten bij Bartolus: „Pensioenfondsen die van hun vermogensbeheerder onafhankelijk beleggingsadvies willen ontvangen, doen er verstandig aan om regelmatig te toetsen dat het verstrekte beleggingsadvies ook daadwerkelijk onafhankelijk is.”

Geen onmogelijke opdracht voor een flink bestuursbureau, maar hoe moet je zonder in-huis experts zulke toetsen uitvoeren? Niets doen is niet langer een optie, de consensus tussen wetgever en regering is dat pensioenbestuur verantwoordelijk is voor toezicht op alle kosten—zie hieronder.

IORP II

De telkens terugkerende vraag bij bestuurders is: hoe kan een eenzame risico-sleutelfunctionaris aangetrokken onder Europese regels op hetzelfde niveau werken als een bestaand risicoteam bij de uitvoerder? Dit gaat tot duplicatie en onnodige kosten leiden.

De sleutelfunctionaris heeft echter één doel: bescherm de pensioenpot voor deelnemers. Een onafhankelijke rechter concludeert dat adviseur-uitvoerder een onnodig riskante strategie volgt om hogere beloningen te behalen. Verbazingwekkend maar dankzij het poldermodel en vervaagde verantwoordelijkheid is de Nederlandse pensioengovernance minder ontwikkeld dan de Europese standaard, die samenwerking tussen fondsen bevordert.

In het oude (concurrerende) model gebruiken uitvoerders expertise in krediet- en renterisico voor klantenbinding. Op conferenties zijn presentaties onnodig complex; de boodschap is pensioenbestuur, dit kan jij niet zonder ons. In het nieuwe (samenwerkende) model delen sleutelfunctionarissen inzichten, scenariomodellen en consultantadvies.

Verzamelwet pensioenen

Tegen het jaareinde was er schitterend vuurwerk rondom de Verzamelwet pensioenen 2019. Kamerlid en amendement-indiener Pieter Omtzigt stelde dat het pensioenbestuur de verantwoordelijkheid voor beheer niet mag uitbesteden. Daar zijn Kamer en regering het volkomen mee eens.

Verder bevat het amendement de eis dat het bestuur de beheerder moet monitoren. Dat is precies het achterliggende denken bij IORP, dat in de praktijk verantwoordelijkheid onmogelijk is zonder toezicht en in-huis kennis van zaken. Het model van lobbyorganisatie DUFAS voor beheersovereenkomst laat monitoren van resultaten aan de beheerder zelf over. Omtzigt ziet een conflict tussen de standaard beheersovereenkomst met de wettelijk voorgeschreven bestuurdersverantwoordelijkheid.

Die achterliggende visie bracht minister Koolmees (Sociale Zaken) in een moeilijk parket. Hij had zich Salomonisch opgesteld en gedreigd het DUFAS-gedrocht in tweeën te scheuren en maar één helft te redden. Blijkbaar onder druk van de lobbyorganisatie had de minister in interviews gezegd dat de Verzamelwet wezenlijk niets verandert aan de adviseur-uitvoerder dubbelrol in pensioenbeheer. Maar ook: „Het pensioenfonds is en blijft dus ten alle tijde verantwoordelijk voor het toezicht op de beleggingen en het toezicht op de kosten die met de beleggingen gemaakt worden.”

In Kamervragen op 7 december wierp Omtzigt de DUFAS-modelovereenkomst, waarin de pensioenbestuurder het overzicht verliest, voor de ministeriële voeten. Om de discussie in goede banen te leiden werden een paar scherpe granaten mee gegooid, waaronder: „Bent u ervan op de hoogte dat de leden van DUFAS zich onder andere schuldig gemaakt hebben aan Libor fraude, Forex manipulatie, Euribor fraude, fraude met edelmetalen, fraude met Swaps (ISDA fix) en meer, en dat pensioenfondsen hierdoor schade geleden hebben?”

Op 11 december blies de minister de aftocht, onder schriftelijke mededeling dat zelfs DUFAS vond dat de modelovereenkomst aanbevolen op haar website ’verouderd’ was, en nam de Eerste Kamer de Verzamelwet als hamerstuk aan. De praktische uitkomst is gelijk aan de IORP-regels, het bestuur moet expertise aantrekken om zelf het resultaat van adviseur-uitvoerders te kunnen monitoren. Snel op hoog niveau functioneren is alleen mogelijk in een samenwerkingsverband met andere fondsen.

Toegift

Om te laten blijken dat hij ook aan de kant van de deelnemers staat – misschien speelden bijna 100.000 handtekeningen voor Omroep Max’s Pensioenmanifest een rol – benadrukte de minister een verbod op belangenconflict bij advies en uitvoering. „Dit betekent dat een SWAP [adviseur-uitvoerder] de derivaten alleen mag aanleveren als de marktwaarde onafhankelijk te toetsen is, …... Zo niet, dan is de prijs niet goed vast te stellen en is er een apert belangenconflict bij advies en uitvoering.”

Dit is de moeilijkste nieuwe bestuurderstaak, hoe weet je of een maatpak derivaat op een liquide markt verhandeld wordt? Toezicht op kosten is verantwoordelijkheid bestuur, maar zonder onafhankelijk advies is er apert belangenconflict met ongelimiteerde bestuurdersaansprakelijkheid.

Dr. Michael van Bemmelen is afgestudeerd in de Economie te Rotterdam en gepromoveerd aan de Columbia University NYC. Hij is Managing Director bij Ten Oak Capital Management in New Jersey waar hij specialiseert in het onderzoeken van derivaten.