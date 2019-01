'Wall Street hoger door handelsoptimisme'

Woensdag werden de Chinees-Amerikaanse handelsgesprekken in Peking afgerond. Oorspronkelijk zou alleen op maandag en dinsdag worden overlegd, maar woensdag werd verder gesproken. Volgens China toonde de verlenging aan dat beide partijen serieus waren over de onderhandelingen. Ingewijden hadden eerder al laten weten dat op verschillende punten toenadering is gevonden tussen de economische grootmachten.

De shutdown van de Amerikaanse overheid blijft boven de markt hangen. Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwde dat de VS zijn hoogste kredietstatus (AAA) kan verliezen als de stillegging en het politieke gesteggel over de begroting nog lang aanhouden.

Trump

De notulen van de Fed zullen nauwlettend worden bestudeerd voor eventuele aanwijzingen over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. In december verhoogde de Fed de rente, ondanks kritiek van president Donald Trump. De Fed gaf toen aan voor dit jaar op twee rentestappen te rekenen, van een eerder voorspelde drie renteverhogingen.

Bij de bedrijven is er aandacht voor drankenconcern Constellation Brands, bekend van onder meer biermerk Corona, dat met kwartaalcijfers kwam. Die lijken slecht te vallen, want voorbeurs staat het aandeel in de min. Huizenbouwer Lennar meldde eveneens kwartaalresultaten.

iPhones

Apple kan ook op belangstelling rekenen. Volgens de Japanse zakenkrant Nikkei gaat Apple de productie van zijn nieuwste iPhones met 10 procent verlagen dit lopende kwartaal. Het bedrijf heeft zijn toeleveranciers opdragen de productie terug te schroeven. Vorige week kwam Apple nog met een forse omzetwaarschuwing voor het afgelopen kwartaal vanwege een tegenvallende vraag naar iPhones in China.

De beurzen in New York sloten dinsdag voor de derde handelsdag op rij hoger. De Dow-Jonesindex klom 1,1 procent tot 23.787,45 punten. De brede S&P 500 klom 1 procent tot 2574,41 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent tot 6897,00 punten.