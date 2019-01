Wegopdracht voor Heijmans bij Oosterhout

Belangrijkste onderdeel van de opdracht is de verbreding van de provinciale weg N629 over een lengte van ongeveer anderhalve kilometer en het verbeteren van de aansluiting ervan met de A27. Om de verbreding mogelijk te maken, wordt aan de zuidzijde van het bestaande viaduct over de A27 een volledig nieuw viaduct gebouwd.

De klus is onderdeel van een groter project waarin de gehele N629 wordt aangepakt. Heijmans heeft de opdracht gekregen voor de realisatie van het noordelijk deel (‘fase 1’) van de N629 en de aansluitingen op de A27. De aanbesteding voor fase 2 vindt op een later moment plaats. De voorbereidingen van fase 1 zijn reeds gestart, zodat de buitenwerkzaamheden in de zomer van 2019 kunnen beginnen. Fase 1 moet in de zomer van 2020 klaar zijn.