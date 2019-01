Verzekeraar vraagt cijferlijst student op

Allianz wilde de cijferlijst van de student checken, maar wordt daar nu voor op de vingers getikt. De student heeft recht op een schadevergoeding van €500, heeft de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid bepaald.

De student was in maart 2013 betrokken bij een kop-staartbotsing en liep zo – buiten zijn schuld – een studievertraging op. Bij Allianz, de verzekeraar van de wederpartij bij de aanrijding, claimde hij €85.000 omdat hij door de aanrijding studievertraging opliep.

Allianz wilde controleren of de studievertraging echt door de aanrijding kwam, en nam zelf contact op met de studieadviseur van de man. Daar had de student toestemming voor moeten geven, oordeelt het Kifid nu. Bovendien deelde Allianz de gegevens van de student met de studieadviseur. Dat is een onbehoorlijke inbreuk op de privacy van de student, en een aantasting van zijn goede naam.