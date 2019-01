’Werkgelegenheid truckers in gevaar’

De nieuwe regels maken deel uit van de zogenaamde Mobility Package, waarmee de Europese Unie onder meer de rij- en rusttijden en het detacheren van Europese bus-, touringcar- en vrachtwagenchauffeurs wil regelen.

De Transportcommissie in het Europees parlement stemt donderdag over het pakket dat is opgesteld door Europarlementariër Wim van der Camp (CDA).

Druk

De vakbonden ziet niets in de maatregelen. Zo moet het mogelijk worden voor transportbedrijven om meer cabotageritten, vervoer binnen een EU-land door een bedrijf uit een ander EU-land, uit te voeren.

,,Dat zorgt voor nog meer druk op de werkgelegenheid onder Nederlandse chauffeurs”, zegt FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen. ,,We zien steeds meer chauffeurs op de weg uit Oost-Europese landen zoals Polen, Hongarije en Roemenië. Dat zie je vooral goed als je door het havengebied in Rotterdam rijdt. De oneerlijke concurrentie neemt hierdoor alleen maar verder toe.”

Handhaven

Transport en Logistiek Nederland sluit zich daarbij aan en vindt dat de huidige cabotageregels moeten worden gehandhaafd. ,,En dat betekent maximaal drie cabotageritten in maximaal zeven dagen. Hiermee moet worden voorkomen dat een voertuig snel even de grens overgaat om direct daarna in diezelfde lidstaat opnieuw te kunnen rijden”, aldus directeur Jan Boeve.

In het pakket wordt ook voorgesteld om chauffeurs aanzienlijk langer te laten werken. De truckers hebben nu recht op drie dagen rust per twee weken. In het nieuwe voorstel wordt dat twee dagen rust per drie weken. Chauffeurs zullen daardoor worden gedwongen om hun weekendrust door te brengen in de cabine.

,,Als deze regels van kracht worden, blijven chauffeurs in het wegtransport veroordeeld tot een slecht betaald nomadenbestaan en komt de veiligheid voor alle weggebruikers onder druk te staan”, zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. ,,Daarom roepen wij het Europees Parlement op om dit onzalige voorstel te verwerpen.”