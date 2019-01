Column: Geduld is een schone zaak

Om deze gedachten te visualiseren hebben we onderstaande grafiek gemaakt, waar we Europese markten hebben gemeten vanaf 1976 tot heden. Hierin ziet u de meerjarige rendementen van de obligaties en aandelen, en wat dit betekent voor vermogensbeheerportefeuilles.

U ziet dat er na 1 jaar best een grote kans is op negatieve rendementen. Eigenlijk is dat best logisch. Sterker nog, als u vandaag een aandeel koopt heeft u morgen vijftig procent kans op winst en vijftig procent kans op verlies. Na een tijdsbestek van twintig jaar is er echter niets meer over van die negatieve rendementen. In alle beleggingscategorieën en vermogensbeheerprofielen zijn er positieve rendementen te verwachten.

En de kans op meerjarige positieve rendementen speelt nog sneller ná een beleggingsjaar als 2018, omdat de waarderingen van de aandelen gedaald zijn. Op de lange termijn is er namelijk een relatie tussen waarderingen en rendementen. Lage waarderingen gaan gepaard met hogere verwachte rendementen en andersom. Op de korte termijn zeggen waarderingen echter niets en regeert de waan van de dag. Zo staat momenteel de koers-winstverhouding van Europese aandelen op een relatief laag niveau van 14,5. Historisch gezien kan een belegger op basis van deze maatstaf een gemiddeld rendement verwachten van negen procent voor de komende tien jaar a vijftien jaar.

Erik Bakker is directeur van OHV Vermogensbeheer