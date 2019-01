Kopers haken af door hoge huizenprijzen

Vooral in de populaire gebieden in en rond Amsterdam waar de huizenprijzen het meest de pan uit zijn geschoten, is het aantal te koop staande huizen in de laatste drie maanden van 2018 ’fors gestegen’.

Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Dat het totale aanbod koopwoningen in het vierde kwartaal van 2018 met 5% is toegenomen, is volgens de NVM het bewijs ’dat consumenten afhaken’.

Bekijk ook: Zoeken naar dat ene pareltje

Consumenten zijn de woningprijzen die in een paar jaar tijd omhoog zijn geschoten ’meer dan beu’, aldus NVM-voorzitter Ger Jaarsma. „We zien dat steeds meer consumenten niet meer willen of kunnen meedoen aan de voortdurende prijsstijgingen.”

Aanbod

Hoewel de prijzen doorstijgen in de populaire steden, zien makelaars dat de enorme stijging eruit gaat. Verkopers vragen niet meer de hoofdprijs, uit vrees niet snel van hun huis af te komen.

Jaarsma: „ Het is niet voor niets dat in regio’s met een hoog prijsniveau, zoals Amsterdam, Haarlem en ’t Gooi het aanbod het afgelopen jaar fors is toegenomen. Voor het eerst in jaren ligt de prijsstijging in Amsterdam onder het landelijke gemiddelde.”

Nieuwbouw

Door de achterblijvende productie van nieuwe woningen, is de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning opgelopen tot €361.000. Dat is een prijsstijging van 14% in een jaar tijd. Opvallend genoeg werd er in het laatste kwartaal van vorig jaar wel aanzienlijk meer nieuwbouw opgeleverd dan in de andere drie kwartalen.

Jaarsma: „Het vierde kwartaal van 2018 maakt een hoop goed: door een uitstekend seizoen is het nieuwe aanbod in het hele jaar beperkt gebleven tot -2% ten opzichte van 2017.”

Dit biedt volgens de NVM wel hoop voor de toekomst: „Vorig kwartaal heeft de NVM aangegeven dat het Code Rood is voor de woningmarkt, met name voor de nieuwbouw. Het is nog steeds Code Rood, maar wel met enkele lichtpuntjes.”

Meer financieel nieuws via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!