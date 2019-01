Zoeken naar dat ene pareltje

De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) maakt donderdagmorgen de cijfers van de woningmarkt over 2018 bekend. De kans is groot dat in de laatste maanden van het jaar de gemiddelde woningprijs voor het eerst in de historie over de 3 ton is gegaan. Het zal hoe dan ook het vijfde opeenvolgende jaar zijn waarin de prijzen hoger liggen dan het voorgaande jaar.

Praktisch gezien liggen de prijzen inmiddels 4% boven de piek van 2008. Maar als dit met de inflatiecijfers wordt gecorrigeerd, dan ligt het huidige prijspeil volgens ABN Amro-econoom Philip Bokeloh nog altijd 10% onder de prijzen van 2008. „Ook afgezet tegen het besteedbaar inkomen ligt het huidige prijsniveau lager dan destijds.”

Bij kopers, voor wie de leennormen sinds de crisis zijn aangescherpt en die met eigen geld moeten overbieden, zal deze boodschap een weinig zalvende werking hebben. Zij worden eerder optimistisch als beleggers hun aandacht van de huizenmarkt terugbrengen naar de beurs, als daar dit jaar bijvoorbeeld de volatiliteit terugkeert. Dit zou tegelijk kunnen helpen om meer huizen in de verkoop te krijgen. „Als de verwachting van verdere prijsstijgingen afzwakt en de onzekerheid over de toekomst groeit, zal de wens om de verkoop uit te stellen afnemen, zodat er meer woningen te koop komen”, aldus Bokeloh.

Ada en Frans: ’Lekker rentenieren op Texel’

Ada Alderse Baas-Ris (62) en haar man Frans (62) gaan na een lang werkzaam leven in de zorg binnenkort met vervroegd pensioen. Het huis in Landsmeer mag verkocht, ze willen graag met hun jonge schapendoes naar Texel. Zorgen over de moeilijke woningmarkt maakt Ada zich helemaal niet. „We zitten vlak bij Amsterdam, de huizen hier zijn zo verkocht. Wij kunnen daar straks optimaal van profiteren. Er is ook voldoende aanbod op Texel. We zoeken een huisje, een of twee slaapkamers, met een flinke tuin. Ons budget is drie tot drieënhalve ton. Een aankoopmakelaar helpt ons bemiddelen. Tja, je hebt toch met eilanders te maken en dan kun je het beste ook iemand van het eiland in de arm nemen.”

Ada voor haar huis, dat ze wil verkopen Ⓒ STOFFELS, ANKO

Christiaan en Maurice: ’Qua aanbod valt het nu wat tegen’

Christiaan Spikker (42) en zijn man Maurice (38) willen hun huurwoning in Arnhem dolgraag verruilen voor een mooie vrijstaande jarendertigwoning op de Veluwe, hun eerste koopwoning. Hun budget is €350-375.000. „In het oosten van het land zou dat nog moeten lukken, al is er niet veel aanbod. Dat pareltje gaan we vinden. De prijzen zijn natuurlijk erg gestegen, maar ik denk dat dat ook nog wel even doorgaat. We schieten er dus weinig mee op als we nog langer wachten met kopen.” Het echtpaar heeft al eens op een huis geboden, maar de vraagprijs was te hoog voor een huis met zo veel achterstallig onderhoud. „We zoeken dus nog even verder. Ik heb nog steeds vertrouwen dat we ons droomhuis gaan vinden.”

Hannie: ’Rotterdam wordt’m niet’

Aan Hannie van Veens (54) huwelijk komt binnenkort een einde. Daarna zal het gezamenlijke huis in Oud-Beijerland worden verkocht en wil ze een andere woning kopen, voor haar en haar 19-jarige dochter. Ze werkt in Rotterdam. „In de wijken waar ik zou willen wonen is het niet meer te betalen, dus ik kijk in de omgeving. Dordrecht of Papendrecht. Ik wil nu nog niet kopen, omdat we nog niet officieel gescheiden zijn, maar ik kijk al wel rond. Liefst koop ik een woning met ten minste twee slaapkamers en iets van een buiten voor rond de twee ton. Het oude huis gaat binnenkort in de verkoop. Hopelijk lukt het om de scheiding snel definitief te maken. Ik zou het erg prettig vinden als ik voor de zomer een ander huis heb gevonden!”

Maarten: ’Enorme mazzel gehad’

Maarten Oude Lansink (32) kocht zeven jaar geleden, precies op het goede moment, voor €140.000 een appartement in Amsterdam-West. „Daar heb ik toen enorme mazzel mee gehad. Ik verwacht dat voor zo’n drie ton te kunnen verkopen en wil graag iets groters in Amsterdam. Mijn budget om iets nieuws te kopen is zo’n zes ton, ik wil graag honderd vierkante meter. Ik wil ook binnen de ring van Amsterdam blijven wonen, liefst in Oost of West.” Oude Lansink heeft net een nieuwe baan en weinig tijd om zelf op huizenjacht te gaan. „Daarom neem ik een aankoopmakelaar in de arm om voor me te zoeken. Het zal wennen worden. Zeven jaar geleden had ik alle tijd en kon ik nog onderbieden. Nu is het natuurlijk gekkenhuis. Toch verwacht ik dat het wel zal lukken.”