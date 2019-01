Fed-bestuurders in december al voorzichtiger

Bij de Amerikaanse koepel van centrale banken leefde toen al de overtuiging dat de Fed het zich best kan veroorloven om geduldig te zijn bij het uitvoeren van zijn monetaire beleid. Bij het rentebesluit schroefde de Fed de rente nog verder op, ondanks kritiek van president Donald Trump op het alsmaar opkrikken van de rente. De Fed gaf toen aan voor 2019 op twee rentestappen te rekenen, van een eerder voorspelde drie renteverhogingen.

De voorzichtigheid bij de Fed is overigens in lijn met recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell. Die hamerde er vorige week al op dat de Fed altijd goed luistert naar wat er in de markt leeft, en bereid is zo nodig het beleid wat aan te passen. Dat voedde de speculatie dat de rente komende tijd wel eens minder snel omhoog zou kunnen gaan dan gedacht.