Honderden miljarden waardeverlies voor Oliebedrijven

De oorzaak is het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Dat moet er onder andere voor zorgen dat de CO2-uitstoot met 49% wordt teruggebracht ten opzichte van het niveau van 1990. Euler Hermes stelt het waardeverlies door verdringing tot 2035 in zijn woensdag verschenen rapport met een ruime marge vast: ergens tussen €260 en €1400 miljard. Waardeverlies is van alle tijd, maar in de energiesector gaat het nu wel erg snel, aldus Euler Hermes.

Onderzoeksinstituten hebben al gewaarschuwd voor zogeheten ’burned assets’: bezittingen zoals olievelden die als waarde aan het bedrijf worden toegerekend, maar nooit ontwikkeld worden. Zoals olievondsten die ze nooit zullen oppompen nu kopers kiezen voor schonere energie.

Beursgenoteerde bedrijven moeten dat berekenbare waardeverlies tijdig melden aan aandeelhouders. Anders blijven die met geringere of zelfs waardeloos gebleken investeringen achter. Daarin speelt het rapport van Euler Hermes een rol. In de VS hebben aandeelhouders met handige advocaten hun pijlen al op energiereuzen met verbrande bezittingen gericht.

ExxonMobil stelde vorig jaar al dat het al zijn olievoorraden opmaakt. De Vereniging van Effectenbezitters eist dat bedrijven vroeg aantonen hoe groot het risico op burned assets is. Alleen dan kunnen ze schadeclaims ontlopen.

ExxonMobil, de grootste olieproducent van de VS, stelde begin vorig jaar dat het al zijn voorraden met ruwe olie en gas zal kunnen opmaken.

Ook de Vereniging van Effectenbezitters eist van bedrijven dat ze vroeg aantonen hoe groot het risico is dat ze een burned asset bieden. Alleen dan kunnen ze schadeclaims ontlopen.