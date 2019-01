Column: Geen bevredigend einde ING-zaak met Hamers

Topman Ralph Hamers van ING. Ⓒ ANP

Ook minister Wopke Hoekstra van Financiën geeft geen uitsluitsel. Op de vraag vanuit de Kamer of ING-ceo Ralph Hamers opnieuw wordt getoetst op geschiktheid, verwijst de minister in de beantwoording deze week naar ’de toezichtsvertrouwelijkheid’. Toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) mogen er niet over uit de school klappen of ze een bankier onder de loep nemen.