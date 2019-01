Trump verlaat abrupt gesprek met Democraten

Hij vroeg de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, of ze het geld voor een muur goed wilde keuren als hij de gedeeltelijke shutdown van de overheid beëindigde. Ze zei nee, waarna hij de vergadering beëindigde, voegde hij eraan toe.

De strijd over de grensmuur die Trump wil, is de reden voor de 'shutdown', die delen van de overheid sinds Kerstmis stillegt. Een einde aan het begrotingsgeschil en de shutdown is voorlopig niet in zicht.

Trump wil alleen akkoord gaan met een nieuwe begrotingswet als er ook goedkeuring komt om 5,7 miljard dollar uit te geven aan een muur.