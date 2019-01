'NN en Aegon sluiten deal met SRK'

Het akkoord bestaat volgens de krant in de kern uit een financiële tegemoetkoming aan SRK en werkzekerheid voor het personeel dat straks niet meer nodig is bij SRK. De drie partijen hebben nu nog een half jaar om het akkoord in detail uit te werken en de scheiding te regelen.

SRK verleent rechtsbijstand aan verzekerden die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten bij deelnemende verzekeraars. NN en Aegon vertegenwoordigen respectievelijk 70 en 20 procent van de omzet. NN gaf in mei echter te kennen volgend jaar geen gebruik meer te maken van SRK. Aegon kondigde eind september zijn opzegging aan.