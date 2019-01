Nikkei staakt winstreeks

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1,3 procent lager op 20.163,80 punten en staakte daarmee een driedaagse winstreeks. Technologiebedrijven als Sony en TDK, die veel omzet behalen in het buitenland, kampten met de duurdere yen en verloren 3,1 procent en 2,5 procent. De Japanse maker van fabrieksmachines Yaskawa Electric zakte ruim 3 procent voorafgaand aan de publicatie van de resultaten.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds een fractie lager en de beurs in Shanghai won 0,1 procent. Op macro-economisch vlak bleek onder meer dat de inflatie in China afgelopen maand lager is uitgevallen dan verwacht. In Seoul stond de Kospi 0,2 procent lager en de All Ordinaries in Sydney ging 0,3 procent hoger de dag uit.