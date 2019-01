Albert Heijn start maaltijdbezorging

Met dit initiatief, Allerhande Kookt genaamd, zet Albert Heijn naar eigen zeggen een volgende stap in foodservice. ,,We zien een toenemende behoefte bij onze klanten aan goede maaltijden zoals je die zelf ook zou maken, zonder dat je daarvoor de keuken in hoeft", legt Marit van Egmond, directeur commercie van Albert Heijn uit. ,,Dat is precies wat we met Allerhande Kookt doen."

Klanten kunnen de verschillende hoofdgerechten aanvullen met salades, drankjes en nagerechten. Albert Heijn begint zijn maaltijdbezorgservice op 11 januari.