Takeaway verwerkt meer bestellingen

In Nederland en Duitsland werd een nagenoeg gelijk aantal orders verwerkt, ruim 32,6 miljoen stuks. Daarmee was in Nederland sprake van een groei met 19 procent en in Duitsland sprake van een groei met 36 procent. In de rest van de belangrijke markten werden 28,6 miljoen orders verwerkt.

In het vierde kwartaal was sprake van een ordergroei voor heel Takeaway met 55 procent op jaarbasis, tot ruim 29,8 miljoen orders. Takeaway merkt daarbij op dat dit het eerste kwartaal was dat de Duitse segment meer bestellingen verwerkte dan de Nederlandse markt.

Takeaway maakte eind december bekend de Duitse activiteiten van zijn branchegenoot en concurrent Delivery Hero te kopen, voor 930 miljoen euro. De overname betreft maaltijdbestelsites Lieferheld en Pizza.de en maaltijdbezorgdiensten foodora. Takeaway voldoet de overnamesom voor circa 508 miljoen euro in contanten. De rest wordt voldaan met aandelen Takeaway, in totaal 9,5 miljoen stuks. Daarmee krijgt Delivery Hero een belang van circa 18 procent in Takeaway.