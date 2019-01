'Lager begin voor Damrak'

Uit de notulen van de Fed bleek dat de beleidsbepalers bij de renteverhoging in december al een stuk voorzichtiger waren dan de destijds uitgegane verklaring deed vermoeden. Bij de Amerikaanse koepel van centrale banken leefde toen al de overtuiging dat de Fed het zich best kan veroorloven om geduldig te zijn bij het uitvoeren van zijn monetaire beleid.

Maaltijdbestelbedrijf Takeaway heeft afgelopen jaar meer bestellingen verwerkt. Er was sprake van een groei van 38 procent, tot 93,9 miljoen orders. In Nederland en Duitsland werd een nagenoeg gelijk aantal orders verwerkt, ruim 32,6 miljoen stuks. In de rest van de belangrijke markten werden 28,6 miljoen orders verwerkt.

Bezorgmaaltijden

RoodMicrotec zag de omzet in 2018 met 15 procent stijgen tot bijna 13,7 miljoen euro. De toeleverancier aan de chipindustrie voorziet een aanhoudende omzetgroei in de komende jaren.

Supermarktketen Albert Heijn kondigde aan te beginnen met het bezorgen van warme maaltijden. In eerste instantie gaat het om de bezorging van vers bereid eten in een bepaald postcodegebied in Amsterdam via bezorgplatforms Thuisbezorgd.nl en Deliveroo.

LeasePlan

Op het gebied van beursintroducties liet LeasePlan weten voorlopig waarschijnlijk niet meer naar de beurs te gaan. ,,De komende één, twee jaar moet je geen beursgang verwachten, denk ik'', zei topman Tex Gunning van de autoleasemaatschappij tegen BNR Nieuwsradio. LeasePlan wilde in oktober vorig jaar naar de beurzen in Amsterdam en Brussel, maar blies de beursgang af door zware koersverliezen op de aandelenmarkten wereldwijd.

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index klom 0,5 procent tot 496,21 punten en de MidKap kreeg er 1,3 procent bij tot 694,76 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,8 procent aan. Wall Street ging voor de vierde dag op rij vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 23.879,12 punten. De brede S&P 500 won ook 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq klom 0,9 procent.

De euro noteerde op 1,1551 dollar, tegen 1,1531 dollar op woensdag eerder. De olieprijzen vielen wat terug na forse stijging een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 51,76 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper en kostte 60,81 dollar per vat.