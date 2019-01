Lavide stapt uit de kinderopvang

Azimi wil dat Lavide op een zo kort mogelijke termijn een leeg beursfonds is, om daar nieuwe activiteiten in te plaatsen in de zogeheten hospitality-sector. Dat zijn ondernemingen van Azimi, zoals werkmaatschappij HB24 waarin Hotel Elderschans wordt geëxploiteerd. Ook Lambo, waarin de exploitatie opgestart gaat worden van een partyboot, Voetbalclub Patro Eisden te Maasmechelen en een nog af te bouwen Hotel Du Commercie worden ingebracht.

,,De hospitality activiteiten zullen zo veel mogelijk met onroerend goed worden ingebracht'', aldus Lavide in een verklaring.