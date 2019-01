RoodMicrotec voert omzet op

Op jaarbasis vielen de opbrengsten 13 procent hoger uit op 13,7 miljoen euro. Bij Supply Chain Management was sprake van 44 procent meer omzet. Dat onderdeel is goed voor circa een kwart van de totale omzet. Test Operations, de grootste van de drie RoodMicrotec-onderdelen, was goed voor 22 procent meer omzet tot ruim 6 miljoen euro. De divisie Qualification & Failure Analysis zette op jaarbasis 14 procent minder om.

RoodMicrotec ziet de nabije toekomst zonnig in, geholpen ook door bemoedigende ontwikkelingen in de auto-industrie. Het orderboek zat eind 2018 voller dan een jaar eerder. Nog altijd gaat het bedrijf er vanuit dat de omzet tegen 2020 uit zal komen op 18 miljoen euro.