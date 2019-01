Afvalbelasting fors omhoog

Dat komt door een maatregel van de rijksoverheid, meldde de Vereniging Eigen Huis vorig jaar al aan De Financiële Telegraaf. De tarieven die het Rijk aan gemeenten rekent voor afval zijn meer dan verdubbeld, en dat rekenen gemeenten (deels) door aan hun inwoners.

De Groninger onderzoekers keken naar 37 grote gemeenten, samen goed voor 40% van de Nederlandse bevolking. Gemiddeld zijn de huurders onder hen dit jaar 18 euro meer kwijt aan gemeentebelasting. Huiseigenaren zien hun lokale lasten met 29 euro stijgen. Zonder de stijging van de landelijke afvalstoffenbelasting zou de stijging beperkt zijn tot 7,50 euro voor huurders, en 17 euro voor huiseigenaren.

In Amsterdam krijgen woningbezitters de grootste stijging voor hun kiezen: daar liggen de lasten gemiddeld 66 euro hoger, ook vanwege de snel stijgende woningwaarde in de hoofdstad. In Nijmegen zijn huizenbezitters juist 16 euro goedkoper uit dan in 2018.

Bekijk ook: Afvalstoffenheffing stijgt voor het eerst weer

Nijmegen is in absolute zin ook de goedkoopste gemeente voor huurders: 40 euro aan woonlasten. In Haarlem zijn huurders dit jaar 59 euro meer kwijt dan een jaar geleden, en daarmee is die gemeente de snelste stijger bij die groep.