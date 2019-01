Jaguar Land Rover schrapt 4500 banen

Ook gaat het bedrijf in andere kosten snijden met een totaal van 500 miljoen pond, omgerekend ruim 550 miljoen euro. Die kostenbesparingen komen bovenop die van vorig jaar van eveneens 500 miljoen pond.

Het bedrijf wil met de ingrepen tegenwind het hoofd bieden. Onder meer mindere verkopen in China, strengere Europese uitstootregels en minder vraag naar diesels zitten Jaguar land Rover dwars.

Dieprode resultaten

Dat het niet heel goed gaat met het bedrijf bleek al uit de dieprode halfjaarresultaten. Op verschillende productielocaties werd het werk eerder tijdelijk stilgelegd of ingeperkt.

Voor de overstap naar elektrische auto's investeert JLR, dat eigendom is van het Indiase Tata Motors, in fabrieken in Wolverhampton en Birmingham. Daar worden straks aandrijfsystemen en batterijen gemaakt.

