Leegstand winkels neemt verder af

WOERDEN (ANP) - De leegstand van winkels is in 2018 voor het vierde jaar op rij gedaald. Eind vorig jaar stond 6,7 procent van de winkelpanden leeg, tegenover 7 procent een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Locatus, een onderzoeksbureau dat gegevens verzamelt over de detailhandel in de Benelux.