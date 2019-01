AEX zakt, belegger wacht op akkoorden

De AEX stond om vijf over half één 0,4% lager op 494,4 punten. De AMX zakte 0,6% tot 691 punten.

De Duitse DAX bewoog 0,4% zuidwaarts, de Franse CAC-40 verloor 0,7%.

De voor het Damrak belangrijke olieprijs werd 0,7% goedkoper, na 4% stijging op woensdag.

De indexfutures wezen erop dat de Amerikaanse beurzen om half vier ongeveer 0,5% lager zullen openen, na de plussen van 0,4-0,9% op woensdag.

Afwachtend

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij Securities constateert dat beleggers een afwachtende houding aannemen. „Vooral door hoop op een goede uitkomst van de handelsbesprekingen tussen de VS en China zijn de beurzen recent opgelopen. Dat de gesprekken deze week een dag langer duurden dan gepland en later deze maand worden voorgezet, is positief. Maar het blijft de vraag in hoeverre de partijen nader tot elkaar zijn gekomen. Een akkoord is wel nodig om een verdere economische verslechtering te voorkomen.”

Schutte wijst ook op de stemming over het Brexit-akkoord in het Britse parlement op dinsdag. „Nieuwe verkiezingen, een nieuw referendum of uitstel, het is allemaal nog mogelijk.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond verlichtingsproducent Signify met een min van 3% onderaan, na een waarschuwing van concurrent Osram.

Staalverwerker ArcelorMittal (-1,8%) en chipmachinemaker ASML (-1,1%) hadden het ook zwaar.

Telecombedrijf Altice blonk met een winst van 3,3% uit. Ahold Delhaize (+1%) bevestigde met maaltijdbezorgingen te beginnen.

Telecombedrijf KPN (+0,6%) meldde meer verdiensten te verwachten uit „gecombineerde diensten voor Nederlandse huishoudens en bedrijven”. Het schrapt merken als Telfort en XS4All en voegt ze onder ’KPN’. In België sneed concurrent Proximus 1900 banen weg.

Bij de middelgrote fondsen stond bodemonderzoeker Fugro met een winst van 2% bovenaan, geholpen door het recente herstel van de olieprijzen.

Maaltijdbezorger Takeaway (+0,3%) meldde in een tussentijds bericht 55% meer orders. Voor het eerst ontving het in Duitsland meer bestellingen dan in Nederland.

Betalingsverwerker Adyen (-3,3%) en staalproducent Aperam (-2,5%) stonden onderin.

RoodMicrotec verloor op de lokale markt 6,3%. De tester van elektronica uit Zwolle meldde in een update „aanhoudende groei” in omzet te zien.

Beursbedrijf Euronext (+0,6%) kan volgens Citi in een update tot 15% meer omzet boeken na de overname van de beurs van Noorwegen.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Meld je hier gratis aan.