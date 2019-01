Belegger hapt in Ahold op rood Damrak

De AEX-index stond rond 11 uur 0,3% lager bij 494,5 punten. De AMX zakte 0,3% tot 693 punten.

De Duitse DAX bewoog 0,4% zuidwaarts, de Franse CAC-40 verloor 0,7%.

De voor het Damrak belangrijke olieprijs werd 1,2% goedkoper, na de ruim 5% stijging woensdagavond.

Rustig aan met rente

De Amerikaanse beurzen wonnen woensdag terrein, mede omdat uit de notulen van de Fed bleek dat de beleidsmakers geen haast maken met een renteverhoging.

Er is echter nog steeds geen deal over de Amerikaanse overheidsbegroting na de harde confrontatie tussen president Trump en met name de Democraten.

Futures voor de opening van de beurzen vanmiddag noteren negatief.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond verlichtingsproducent Signify met een min van 3% onderaan.

Chipmachinemaker ASML (-1,3%) en staalverwerker ArcelorMittal (-1,6%) hadden het ook zwaar.

Telecombedrijf Altice (+3,5%) werd koploper. Ahold Delhaize (+1,2%) bevestigde met maaltijdbezorgingen te beginnen.

Telecombedrijf KPN (+0,3%) meldde meer verdiensten te verwachten uit „gecombineerde diensten voor Nederlandse huishoudens en bedrijven”. Het schrapt merken als Telfort en XS4All en voegt ze onder ’KPN’. In België sneed concurrent Proximus 1900 banen weg.

Bij de middelgrote fondsen stond bodemonderzoeker Fugro bovenaan, geholpen door het recente herstel van de olieprijzen.

Market maker Flow Traders (+2,1%) profiteerde van toenemende volatiliteit.

Betalingsverwerker Adyen (-4,1%) en staalproducent Aperam (-2,2%) stonden onderin.

Maaltijdbezorger Takeaway (-0,3%) meldde in een tussentijds bericht 55% meer orders. Voor het eerst ontving het in Duitsland meer bestellingen dan in Nederland.

RoodMicrotec verloor op de lokale markt 5,6%. De tester van elektronica uit Zwolle meldde in een update „aanhoudende groei” in omzet te zien.

Beursbedrijf Euronext (+0,6%) kan volgens Citi in een update tot 15% meer omzet boeken na de overname van de beurs van Noorwegen.

