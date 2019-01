Beurs: AEX wint na eindspurt

De AEX sloot 0,3% hoger op 497,8 punten, na aan het begin van de handelsdag nog tot ruim 492 punten te zijn teruggevallen. De AMX zakte 0,4% tot 692,2 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters werkten de eerdere verliezen eveneens weg. De Duitse DAX sloot 0,3% hoger. De Franse CAC-40 bleef achter met een verlies van 0,2%.

Afwachtend

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING spreekt van een pas op de plaats, na het mooie begin van dit jaar. „Beleggers wachten op nieuwe impulsen. Wij zien enige de-escalatie in het handelsconflict tussen de VS en China, maar de uitkomst van de besprekingen laat waarschijnlijk nog weken op zich wachten. Bovendien kan nog geen goede inschatting worden gemaakt over de stemming over het Brexit-akkoord in het Britse parlement komende dinsdag.”

Ook de stillegging van Amerikaanse overheidsdiensten voor inmiddels bijna drie weken zorgt voor enige terughoudendheid bij Wiersma. „Zeer omdat het temperament van Trump hierbij parten speelt. Wij hebben na de eerdere koersdalingen wat aandelen moeten bijkopen, maar zijn nog altijd neutraal.”

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij Securities is het hiermee eens. „Vooral door hoop op een goede uitkomst van de handelsbesprekingen tussen de VS en China zijn de beurzen recent opgelopen. Dat de gesprekken deze week een dag langer duurden dan gepland en binnenkort worden voorgezet, is positief. Maar het blijft de vraag in hoeverre de partijen nader tot elkaar zijn gekomen. Een akkoord is wel nodig om een verdere economische verslechtering te voorkomen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk telecombedrijf Altice met een winst van 4,7% uit. Ahold Delhaize bevestigde met maaltijdbezorgingen te beginnen en won 1%.

Telecombedrijf KPN (+0,2%) meldde meer verdiensten te verwachten uit „gecombineerde diensten voor Nederlandse huishoudens en bedrijven”. Het schrapt merken als Telfort en XS4All en voegt ze onder ’KPN’. In België sneed concurrent Proximus 1900 banen weg.

Staalverwerker ArcelorMittal eindigde met een min van 1,2% onderaan. Chipmachinemaker ASML zakte 0,6%.

Verlichtingsproducent Signify daalde 0,1%, na een waarschuwing van concurrent Osram.

Bij de middelgrote fondsen eindigde Air France KLM met een verlies van 3,8% onderaan.

Betalingsverwerker Adyen verloor 3,3%. Eurocommercial Properties leverde 0,7% in, na door Kempen van de kooplijst te zijn gehaald.

Takeaway zakte 0,5%, ondanks de melding van 55% meer orders in het vierde kwartaal. Voor het eerst ontving de maaltijdbezorger in Duitsland meer bestellingen dan in Nederland.

Groothandel Sligro was koploper met een winst van 2,4%.

RoodMicrotec verloor op de lokale markt 6,7%. De dienstverlener aan de chipsector zag de omzetgroei in het vierde kwartaal fors terugvallen.

Beursbedrijf Euronext (+0,4%) kan volgens Citi zijn winst door de overname van de beurs van Noorwegen met 15% vergroten.

